"Бавария" теряет Нойера
Фото: инстаграм Мануэля Нойера/Автор неизвестен
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер выбыл из строя из-за операции на коленном суставе, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Оперативное вмешательство прошло успешно, голкипер пропустит несколько недель.
"Клуб и команда желаем Мануэлю скорейшего выздоровления. Мы уверены, что вскоре он снова будет с нами в отличной форме", — сказал спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.
В нынешнем сезоне 35-летний Нойер провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20