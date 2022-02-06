"Бавария" теряет Нойера

Фото: инстаграм Мануэля Нойера/Автор неизвестен

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер выбыл из строя из-за операции на коленном суставе, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Оперативное вмешательство прошло успешно, голкипер пропустит несколько недель.

"Клуб и команда желаем Мануэлю скорейшего выздоровления. Мы уверены, что вскоре он снова будет с нами в отличной форме", — сказал спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.

В нынешнем сезоне 35-летний Нойер провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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