"Бавария" теряет одного из лидеров перед матчем с "Реалом"

Теги реал мадридбавария мюнхенартуро видаль

"Бавария" теряет одного из лидеров перед матчем с "Реалом"Хавбек "Баварии" Артуро Видаль может не сыграть в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Реалом" находится под вопросом..

Во время вчерашней тренировки чилиец подвернул правое колено и не смог самостоятельно покинуть поле.

Именно из-за такого же повреждения чилийский футболист пропустил последние два матча мюнхенского клуба.

Первая игра "Бавария" – "Реал" состоится 25 апреля.

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комментарии
болельщик

Сперва у ПСЖ выбили лидеров,потом нескольких игроков Ювентуса выбили перед матчами с Реалом,теперь Видаля из Баварии,может все это не случайность,просто таким образом очередной раз открывают путь к победе реала и ЗМ Роналду,может Бавария предпримет ответную меру и выбьет этого золотого мальчика Реала и УЕФА,самого Роналду.А вообще лучше если со следующего сезона все европейские гранда за исключением Реала дружно откажутся от ЛЧ и организуют наконец свою профессиональную европейскую лигу, на подобие НХЛ,КХЛ,НБА.Даже лучше сразу уже сейчас Бавария,Ливерпуль,Рома сразу откажитесь от игр в полуфинале,если для УЕФА победитель известен и они любимы способами тянут к победе Реал,нафиг футболистам Баварии,Ливерпуля,Ромы тратит на эти игры нервы,силы,пусть уже сразу вручат кубок ЛЧ Реалу,а ЗМ Роналду. Какой смысл в этих матчах с заранее известным победителем для УЕФА. Теперь понятно для чего отстраняли от футбола Платини,за отстранением стояли Реал и рекламодатели Роналду.Или другим клубом срочно надо найти другого смазливого игрока,который лучше будет рекламировать ,чем этот Роналду и тогда ихний клуб будет получать кубок ЛЧ.

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