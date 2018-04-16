"Бавария" теряет одного из лидеров перед матчем с "Реалом"
Хавбек "Баварии" Артуро Видаль может не сыграть в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Реалом" находится под вопросом..
Во время вчерашней тренировки чилиец подвернул правое колено и не смог самостоятельно покинуть поле.
Именно из-за такого же повреждения чилийский футболист пропустил последние два матча мюнхенского клуба.
Первая игра "Бавария" – "Реал" состоится 25 апреля.
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