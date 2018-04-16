"Бавария" теряет одного из лидеров перед матчем с "Реалом"

Хавбек "Баварии" Артуро Видаль может не сыграть в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Реалом" находится под вопросом..

Во время вчерашней тренировки чилиец подвернул правое колено и не смог самостоятельно покинуть поле.

Именно из-за такого же повреждения чилийский футболист пропустил последние два матча мюнхенского клуба.

Первая игра "Бавария" – "Реал" состоится 25 апреля.

Читайте: Зидан одержал 100-ю победу во главе "Реала" | soccernews.ru