"Бавария" теряет основного хавбека из-за травмы

Теги тьяго алькантарабавария мюнхен

"Бавария" теряет основного хавбека из-за травмыПолузащитник "Баварии" Тьаго Алькантара травмировал голеностоп в матче Кубка Германии с "Редингхаузеном" (2:1).

Футболист покинул поле на 75-й минуте встречи в сопровождении врачей.

После матча наставник "Баварии" Нико Ковач подтвердил, что у Алькантары поврежден голеностоп. Пока в клубе не стали оценивать степень серьезности травмы.  | soccernews.ru

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