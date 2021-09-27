"Бавария" теряет основного защитника

Фото: инстаграм Бенжамена Павара/Автор неизвестен

Французский защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Футболист наказан за удаление в матче 6-го тура чемпионата Германии против "Гройтер Фюрта" (3:1). Таким образом, француз пропустит предстоящие матчи против "Айнтрахта" (3 октября) и "Байера" (17 октября).

В нынешнем сезоне 25-летний Павар провел за "Баварию" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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