"Бавария" теряет Рибери

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"Бавария" теряет Рибери

Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери травмировался в матче Международного Кубка Чемпионов против "Интера".

Как сообщает Goal.com, у 34-летнего француза повреждение голеностопа.

"Он получил небольшую рану на голеностопе. Ему наложили швы. Он выбыл на три-четыре дня" - прокомментировал ситуацию главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти.

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