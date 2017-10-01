"Бавария" теряет Рибери

Вингер "Баварии" Франк Рибери травмировался в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги против "Герты".

34-летний футболист покинул стадион на костылях. У француза подозрение на разрыв наружной коллатеральной связки колена.

В этом сезоне Рибери сыграл за "Баварию" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru