"Бавария" теряет Рибери

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"Бавария" теряет Рибери

"Бавария" потеряла из-за травмы своего вингера Франка Рибери, сообщает Fox Sports.

По информации ресурса, 35-летний француз получил разрыв мышечного волокна на одной из тренировок команды во время двусторонки.

По предварительным данным, футболист будет вынужден пропустить несколько недель.

В текущем сезоне Рибери сыграл за "Баварию" 22 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Летом он станет свободным агентом и покинет мюнхенский клуб.

Не пропустите: "Бавария" официально подтвердила интерес к вингеру "Челси". | http://soccernews.ru

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