"Бавария" теряет Рибери
"Бавария" потеряла из-за травмы своего вингера Франка Рибери, сообщает Fox Sports.
По информации ресурса, 35-летний француз получил разрыв мышечного волокна на одной из тренировок команды во время двусторонки.
По предварительным данным, футболист будет вынужден пропустить несколько недель.
В текущем сезоне Рибери сыграл за "Баварию" 22 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Летом он станет свободным агентом и покинет мюнхенский клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11