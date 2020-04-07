"Бавария" теряет Толиссо

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"Бавария" теряет Толиссо

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо травмировался на тренировке своей команды.

По информации Bild, французский хавбек получил повреждение на первом же занятии "ротен" после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Сообщается, что у 25-летнего футболиста возникли проблемы с голеностопом левой ноги.

В текущем сезоне Толиссо сыграл за "Баварию" 24 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Нойер поблагодарил "Баварию" за возможность снова тренироваться на базе клуба. | http://soccernews.ru
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