"Бавария" теряет Тьяго Алькантару

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"Бавария" теряет Тьяго Алькантару

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара травмировался на тренировке во время турне мюнхенской команды по Китаю.

Как сообщает официальный сайт клуба, 26-летний испанец вернётся в Германию, где пройдёт медобследование, по итогам которого будут определены степень серьёзности повреждения и сроки восстановления.

В прошлом сезоне Альканатара сыграл за "Баварию" 41 матч, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

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