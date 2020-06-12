"Бавария" теряет Тьяго Алькантару
Хавбек мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара выбыл из строя на три недели в связи с перенесённой операцией.
Как сообщил наставник "ротен" Ханси Флик, испанцу потребовалось хирургическое вмешательство из-за проблем с пахом.
По словам тренера, у полузащитника есть шансы восстановиться к финалу Кубка Германии, который запланирован на 4 июля.
29-летний Алькантара в текущем сезоне сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Стадион "Баварии" за время карантина порос сорняками (фото). | http://soccernews.ru
главное
-
В "Локомотиве" объяснили, почему клуб не подписал Дзюбу в 2018 году
-
В 2018 году "Локомотив" отказался от подписания Дзюбы из-за его имиджа
-
Стал известен размер зарплаты гендиректора "Спартака" Цорна
-
Геркус подтвердил, что Моуринью хотел видеть Дзюбу в "Тоттенхэме"
-
Сегодня итальянский футбол выходит из карантина: почему стартуют с Кубка, а не с Серии "А", какие рекорды побьет Роналду, сможет ли "Лацио" стать чемпионом?
Лента новостей
-
Сетьен оценил готовность Месси к матчу с "Мальоркой"
-
Роббен провёл тренировку на базе "Баварии"
-
"Барселона" готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода
-
Тедеско: "Спартак" предлагал мне более долгосрочный контракт"
-
В "Локомотиве" объяснили, почему клуб не подписал Дзюбу в 2018 году
-
Роналду обратился к болельщикам в преддверии возобновления сезона в Италии
-
"Бавария" теряет Тьяго Алькантару
-
"Все в шоке": экс-тренер Головина раскритиковал РФС за распределение солидарных выплат от трансфера игрока в "Монако"
-
"Интер" купил Эриксена против воли Конте
-
В 2018 году "Локомотив" отказался от подписания Дзюбы из-за его имиджа
-
Семшов и Зырянов получили тренерские лицензии категории Pro
-
Тарасов призвал россиян принять участие в голосовании за поправки в Конституцию
-
Милевский рассказал о неприязни к вратарю Денису Бойко
-
Серхио Рамос мечтает завершить карьеру в "Реале"
-
Стал известен размер зарплаты гендиректора "Спартака" Цорна
-
Геркус подтвердил, что Моуринью хотел видеть Дзюбу в "Тоттенхэме"
-
Сегодня итальянский футбол выходит из карантина: почему стартуют с Кубка, а не с Серии "А", какие рекорды побьет Роналду, сможет ли "Лацио" стать чемпионом?
-
О Ванде Наре снимут биографический сериал
-
"Челси" включился в борьбу за Курзава
-
Филиппо Индзаги рассказал, чем его раздражают Роналду и Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20