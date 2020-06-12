"Бавария" теряет Тьяго Алькантару

Хавбек мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара выбыл из строя на три недели в связи с перенесённой операцией.

Как сообщил наставник "ротен" Ханси Флик, испанцу потребовалось хирургическое вмешательство из-за проблем с пахом.

По словам тренера, у полузащитника есть шансы восстановиться к финалу Кубка Германии, который запланирован на 4 июля.

29-летний Алькантара в текущем сезоне сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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