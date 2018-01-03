"Бавария" теряет Ульрайха

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх травмировался на тренировке команды, которая проводит зимние сборы в Катаре.

У 29-летнего стража ворот повреждение пальца на правой руке. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

Напомним, что следующий матч "Баварии" запланирован на 12 января - мюнхенцы в гостях сыграют с "Байером" в рамках 18-го тура Бундеслиги.

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