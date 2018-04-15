"Бавария" теряет Видаля

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"Бавария" теряет Видаля

Хавбек "Баварии" Арутро Видаль получил повреждение во время тренировки.

Как сообщает Bild, футболист травмировал колено и не смог самостоятельно покинуть поле. В ближайшее время чилиец пройдет медобследование и станут известны сроки его восстановления.

Напомним, что "Бавария" уже оформила себе чемпионство Германии, а 25 апреля их ожидает первая полуфинальная игра Лиги Чемпионов против "Реала".

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