"Бавария" теряет второго игрока из-за травмы в матче с "Реалом"

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" мюнхенская "Бавария" потеряла уже второго своего игрока из-за травмы.

Так, вслед за Арьеном Роббеном продолжить игру со "сливочными" не смог защитник Джером Боатенг. На 31-й минуте поединка 29-летний бек попросил помощи у врачей, а уже через пару минут он был заменен на Никласа Зюле.

Напомним, Роббен был заменен в самом начале встречи. | soccernews.ru