"Бавария" теряет Зюле

Фото твиттер "Баварии"

Центральный защитник "Баварии" Никлас Зюле выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

У 26-летнего футболиста диагностировали растяжение подколенного сухожилия.

Точные сроки восстановления немца станут известны позднее.

В текущем сезоне Зюле сыграл за "Баварию" 33 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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