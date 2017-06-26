"Бавария" требует за Дугласа Косту 50 миллионов евро

Продолжаются переговоры между "Баварией" и "Ювентусом" по трансферу хавбека Дугласа Косты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, стороны не могут согласовать сумму сделки. "Старая синьора" предлагает за бразильца 40 миллионов евро, однако мюнхенцы требуют 50 миллионов.

В минувшем сезоне Коста сыграл 34 матча, отметился 7 голами и 9 ассистами.

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