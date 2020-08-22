"Бавария" тренирует послематчевые пенальти перед финалом Лиги Чемпионов

Тренерский штаб "Баварии" готовится к любому сценарию финального матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В частности, в ходе последней тренировки футболисты мюнхенской команды отрабатывали пенальти.

Как сообщает Bild, в случае серии 11-метровых к точке в первую очередь должны пойти Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Мануэль Нойер, Леон Горетцка, Иван Перишич, Йозуа Киммих и Давид Алаба.

Напомним, что финал ЛЧ запланирован на воскресенье. Начало - в 22:00 по московскому времени.

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