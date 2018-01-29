"Бавария" убеждает Хайнкеса продлить контракт

Президент "Баварии" Ули Хенесс сообщил о намерении клуба сохранить Юппа Хайнкеса на посту главного тренера.

"Мы пытаемся убедить Хайнкеса в том, что его миссия в "Баварии" ещё не завершена. Юпп должен осуществить смену поколений. Надеюсь, что смогу убедить его остаться ещё на один год. Другого плана нет" - приводит слова Хенесса Bild.

Напомним, что контракт 72-летнего Хайнкеса с "Баварией" рассчитан до окончания текущего сезона.

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