"Бавария" убеждает Хайнкеса продлить контракт

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"Бавария" убеждает Хайнкеса продлить контракт

Президент "Баварии" Ули Хенесс сообщил о намерении клуба сохранить Юппа Хайнкеса на посту главного тренера.

"Мы пытаемся убедить Хайнкеса в том, что его миссия в "Баварии" ещё не завершена. Юпп должен осуществить смену поколений. Надеюсь, что смогу убедить его остаться ещё на один год. Другого плана нет" - приводит слова Хенесса Bild.

Напомним, что контракт 72-летнего Хайнкеса с "Баварией" рассчитан до окончания текущего сезона.

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