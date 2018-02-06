"Бавария" уничтожает "Падерборн" и выходит в полуфинал Кубка Германии

В 1/4 финала Кубка Германии мюнхенская "Бавария" отправилась в гости к "Падерборну" – единственному представителю низшей лиги на столь поздней стадии турнира. Фаворит встречи был очевиден, тем более, Юпп Хайнкес бросил в бой всех сильнейших футболистов, обозначив свои серьезные намерения на завоевание титула. В свою очередь, наставник падерборнцев Штеффен Баумгарт заявил, что в матче с мюнхенцами его команда хочет играть в смелый футбол и не намерена отсиживаться в обороне.

Начало встречи выдалось довольно динамичным, и уже на первых минутах команды отметились несколькими опасными выпадами. Сначала Ратайчак спас свой клуб после удара головой Левандовски, а затем уже падерборнцы провели разящую атаку, быстро разыграв стандартное положение, и даже забили, но арбитр встречи гол отменил из-за офсайда.

До середины первого тайма хозяева играли с "Баварией" на равных, временами даже заставляя последних пожарить в собственной штрафной. Но вскоре мюнхенцы пришли в себя и стали выглядеть подобающе сильнейшей команде Германии.

Счет открыл Кингсли Коман, воспользовавшись передачей Мюллера и неудачной попыткой пробить Роббена – 0:1. "Падерборн" побежал исправлять ситуацию, и через 5 минут после первого гола получил еще один: Коман принял мяч на углу штрафной и забросил на правый край вратарской, где Левандовски спокойно поразил дальний угол – 0:2.

Отошла к своим воротам "Бавария" после двух забитых мячей, но у хозяев мало что получалось впереди, хотя они, безусловно, старались. За несколько минут до конца первого тайма подопечные Хайнкеса сделали счет 0:3 – Хуммельс отличной передачей из глубины вывел один на один с голкипером Киммиха, который спокойно отправил сферу в ближний угол.

Мюнхенцы начали второй тайм с позиции силы, разрывая оборону хозяев по всем фронтам. Очередное взятие ворот не заставило себя ждать: Хамес исполнил корнер с левого фланга, а Толиссо головой вколотил мяч в сетку – 0:4.

"Падерборну" же все не везло, и в ответной атаке штанга сыграла за гостей после выстрела Цолински. Баварцы стали играть в свое удовольствие, пытаясь завершать свои атаки эффектными комбинациям или дальними ударами. Гости не теряли надежд отквитать хотя бы один мяч, поэтому бежали они вперед на радость пришедшим на стадион болельщикам. Контрдействия мюнхенцев были уже не такими активными, хотя и они при первой же возможности старались переводить игру на чужую половину поля.

Ближе к концовке встречи силы у команд заканчивались, поэтому темп игры стал падать. Но за несколько минут до конца основного времени "Бавария" вновь проснулась и отправила пятый мяч в сетку ворот хозяев: Роббен обыгрался с Руди перед чужой штрафной и с излюбленной позиции отправил сферу в дальнюю девятку ворот Ратайчака. А еще чуть позже Арьен оформил дубль, замкнув передачу Рибери на пустые ворота и сделав счет 0:6.

Уверенная победа гостей выводит их в полуфинал Кубка Германии, "Падерборн" же однозначно может занести себе в актив участие на столь поздней стадии турнира.

"Падерборн" – "Бавария" – 0:6

Голы: Коман, 19 – 0:1, Левандовски, 25 – 0:2, Киммих, 42 – 0:3, Толиссо, 55 – 0:4, Роббен, 86 – 0:5, Роббен, 89 - 0:6

"Падерборн": Ратайчак, Бедер, Шонлау, Штродик, Херценбрух, Цолински, Антви-Аджей (Бертельс, 66), Крауссе, Вассай (Титц, 46), Риттер (Клемент, 74), Михель.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Видаль, Хамес (Руди, 69), Мюллер (Толиссо, 32), Коман (Рибери, 81), Роббен, Левандовски.