"Бавария" уничтожила "Атлетико" в матче Лиги Чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе А мюнхенская "Бавария" разгромила мадридский "Атлетико" со счетом 4:0.

Победу немецкому клубу принесли дубль Кингсли Комана, а также голы Леона Горецки и Корентена Толиссо.

"Бавария" Мюнхен Германия - "Атлетико" Мадрид Испания - 4:0 (2:0)

Голы: Коман, 28 - 1:0, Горецка, 41 - 2:0, Толиссо, 66 - 3:0, Коман, 72 - 4:0

"Бавария": Нойер, Зюле, Люка Эрнандес, Павар (Сарр, 73), Алаба, Киммих, Горецка, Мюллер, Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 73), Левандовски.

"Атлетико": Облак, Савич, Фелипе, Триппьер, Лоди, Карраско, Коке, Льоренте, Эррера, Жоау Феликс, Суарес.

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