"Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов

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"Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов

В рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов "Бавария" уничтожила "Барселону".

Мюнхенский клуб открыл счет на 4-й минуте матча с помощью гола Мюллера. На 7-й минуте Алаба забил автогол и каталонцы смогли сравнять счет. После чего в первом тайме "Бавария" забила еще три мяча. Голы на свой счет записали Перишич, Гнабри и Мюллер. В начале второго тайма "Барса" голом Суареса смогла отыграть еще один гол. Однако "Бавария" с помощью голов Киммиха, Левандовски и дубля Коутиньо довела счет до разгромного.

"Бавария" вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем встречи "Манчестер Сити" - "Лион"

"Барселона" - "Бавария" 2:8

Голы: Мюллер, 4 - 0:1, Алаба (аг), 7 - 1:1, Перишич, 21 - 1:2, Гнабри, 27 - 1:3, Мюллер, 31 - 1:4, Суарес, 57 - 2:4, Киммих, 63 - 2:5, Левандовски, 82 - 2:6, Коутиньо, 85 - 2:7, Коутиньо, 90 - 2:8

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Альба, Пике, Серхи Роберто (Гризманн, 46), де Йонг, Бускетс (Фати, 70), Видаль, Семеду, Суарес, Месси.

"Бавария": Нойер, Алаба, Киммих, Боатенг (Зюле, 76), Гнабри (Коутиньо, 75), Дэвис (Люка Эрнандес, 84), Алькантара, Перишич (Коман, 67), Горетцка (Толиссо, 84), Левандовски, Мюллер.    

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Позор. Желаю победы Баварии, и Золотой мяч Левандовскому.

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Троглодит
Троглодит

Отличный матч.

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Raul Real
Raul Real

в очередной раз убеждаюсь Месси без лучших игроков (Хави и Иньесты) ничего не может сделать. за что ему ЗМ дарили не понятно???

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Карлыч69
Карлыч69

Без Хави и Иньесты, он не выигрывал Золотую бутсу и не был лучшим распасовщиком?

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lesnovsky

Тебе не понять... Хох..

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Raul Real
Raul Real

вот именно не понятно за что ДАРИЛИ ЗМ?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Похоже,Бавария , отгрузив сразу 8 ,выполнила норму двух матчей в одном!Ха-ха!

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Mutaloff
Mutaloff

Вот это изнасилование!Вот это деклассирование.О да!

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