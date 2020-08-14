"Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов
В рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов "Бавария" уничтожила "Барселону".
Мюнхенский клуб открыл счет на 4-й минуте матча с помощью гола Мюллера. На 7-й минуте Алаба забил автогол и каталонцы смогли сравнять счет. После чего в первом тайме "Бавария" забила еще три мяча. Голы на свой счет записали Перишич, Гнабри и Мюллер. В начале второго тайма "Барса" голом Суареса смогла отыграть еще один гол. Однако "Бавария" с помощью голов Киммиха, Левандовски и дубля Коутиньо довела счет до разгромного.
"Бавария" вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем встречи "Манчестер Сити" - "Лион"
"Барселона" - "Бавария" 2:8
Голы: Мюллер, 4 - 0:1, Алаба (аг), 7 - 1:1, Перишич, 21 - 1:2, Гнабри, 27 - 1:3, Мюллер, 31 - 1:4, Суарес, 57 - 2:4, Киммих, 63 - 2:5, Левандовски, 82 - 2:6, Коутиньо, 85 - 2:7, Коутиньо, 90 - 2:8
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Альба, Пике, Серхи Роберто (Гризманн, 46), де Йонг, Бускетс (Фати, 70), Видаль, Семеду, Суарес, Месси.
"Бавария": Нойер, Алаба, Киммих, Боатенг (Зюле, 76), Гнабри (Коутиньо, 75), Дэвис (Люка Эрнандес, 84), Алькантара, Перишич (Коман, 67), Горетцка (Толиссо, 84), Левандовски, Мюллер.
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