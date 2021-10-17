"Бавария" уничтожила "Байер" в матче Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила леверкузенский "Байер" со счетом 5:1.
Победу мюнхенцам принесли дубли Роберта Левандовски и Сержа Гнабри, а также гол Томаса Мюллера. В составе хозяев отличился Патрик Шик.
"Бавария", набрав 19 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 16 очками остался на третьей позиции.
"Байер" Леверкузен – "Бавария" Мюнхен - 1:5 (0:5)
Голы: Левандовски, 3 - 0:1, Левандовски, 30 - 0:2, Мюллер, 34 - 0:3, Гнабри, 35 - 0:4, Гнабри, 37 - 0:5, Шик, 55 - 1:5
"Байер": Градецки, Фримпонг (Бельараби, 64), Та, Коссуну, Баккер, Демирбай, Амири, Виртц (Рецос, 79), Шик (Аларио, 79), Диаби (Адли, 64), Паулиньо (Тапсоба, 46).
"Бавария": Нойер, Зюле (Ричардс, 72), Эрнандес, Упамекано, Дэвис (Станишич, 40), Горетцка (Забитцер, 46), Киммих, Мюллер (Коман, 64), Левандовски (Мусиала, 64), Гнабри, Сане.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20