"Бавария" уничтожила "Байер" в матче Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила леверкузенский "Байер" со счетом 5:1.

Победу мюнхенцам принесли дубли Роберта Левандовски и Сержа Гнабри, а также гол Томаса Мюллера. В составе хозяев отличился Патрик Шик.

"Бавария", набрав 19 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 16 очками остался на третьей позиции.

"Байер" Леверкузен – "Бавария" Мюнхен - 1:5 (0:5)

Голы: Левандовски, 3 - 0:1, Левандовски, 30 - 0:2, Мюллер, 34 - 0:3, Гнабри, 35 - 0:4, Гнабри, 37 - 0:5, Шик, 55 - 1:5

"Байер": Градецки, Фримпонг (Бельараби, 64), Та, Коссуну, Баккер, Демирбай, Амири, Виртц (Рецос, 79), Шик (Аларио, 79), Диаби (Адли, 64), Паулиньо (Тапсоба, 46).

"Бавария": Нойер, Зюле (Ричардс, 72), Эрнандес, Упамекано, Дэвис (Станишич, 40), Горетцка (Забитцер, 46), Киммих, Мюллер (Коман, 64), Левандовски (Мусиала, 64), Гнабри, Сане.

Не пропустите: Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Майнцем". | http://soccernews.ru