"Бавария" уничтожила "Байер" в матче Бундеслиги

Теги бавария мюнхенбайер леверкузен

"Бавария" уничтожила "Байер" в матче Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила леверкузенский "Байер" со счетом 5:1.

Победу мюнхенцам принесли дубли Роберта Левандовски и Сержа Гнабри, а также гол Томаса Мюллера. В составе хозяев отличился Патрик Шик.

"Бавария", набрав 19 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 16 очками остался на третьей позиции.

"Байер" Леверкузен – "Бавария" Мюнхен - 1:5 (0:5)
Голы: Левандовски, 3 - 0:1, Левандовски, 30 - 0:2, Мюллер, 34 - 0:3, Гнабри, 35 - 0:4, Гнабри, 37 - 0:5,  Шик, 55  - 1:5

"Байер": Градецки, Фримпонг (Бельараби, 64), Та, Коссуну, Баккер, Демирбай, Амири, Виртц (Рецос, 79), Шик (Аларио, 79), Диаби (Адли, 64), Паулиньо (Тапсоба, 46).

"Бавария": Нойер, Зюле (Ричардс, 72), Эрнандес, Упамекано, Дэвис (Станишич, 40), Горетцка (Забитцер, 46), Киммих, Мюллер (Коман, 64), Левандовски (Мусиала, 64), Гнабри, Сане.

Не пропустите: Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Майнцем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Как выглядит новая девушка Икарди (фото)

Как выглядит новая девушка Икарди (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов