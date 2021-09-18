"Бавария" уничтожила "Бохум" в матче Бундеслиги
Фото: твиттер "Баварии"
В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила "Бохум".
Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на одно очко.
"Бавария" - "Бохум" 7:0
Голы: Сане, 17 - 1:0, Киммих, 27 - 2:0, Гнабри, 32 - 3:0, Ламбропулос (аг), 43 - 4:0, Левандовски, 61 - 5:0, Киммих, 65 - 6:0, Шупо-Мотинг, 79 - 7:0
"Бавария": Нойер, Станишич (Сарр, 62), Зюле, Эрнандес, Дэвис (Ричардс, 46), Горетцка, Киммих (Ньянзу, 72), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 68), Гнабри, Сане (Забитцер, 62).
"Бохум": Риманн, Стафилидис (Бокхорн, 58), Ламбропулос, Белла-Кочап, Данило Соарес, Теше, Лосилла, Реджбечай (Левен, 57), Польтер (Ганвула, 57), Пантович (Антви-Аджей, 74), Хольтманн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20