"Бавария" уничтожила "Бохум" в матче Бундеслиги

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"Бавария" уничтожила "Бохум" в матче БундеслигиФото: твиттер "Баварии"

В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила "Бохум".

Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

"Бавария" - "Бохум" 7:0

Голы: Сане, 17 - 1:0, Киммих, 27 - 2:0, Гнабри, 32 - 3:0, Ламбропулос (аг), 43 - 4:0, Левандовски, 61 - 5:0, Киммих, 65 - 6:0, Шупо-Мотинг, 79 - 7:0

"Бавария": Нойер, Станишич (Сарр, 62), Зюле, Эрнандес, Дэвис (Ричардс, 46), Горетцка, Киммих (Ньянзу, 72), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 68), Гнабри, Сане (Забитцер, 62).

"Бохум": Риманн, Стафилидис (Бокхорн, 58), Ламбропулос, Белла-Кочап, Данило Соарес, Теше, Лосилла, Реджбечай (Левен, 57), Польтер (Ганвула, 57), Пантович (Антви-Аджей, 74), Хольтманн.    

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