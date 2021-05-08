"Бавария" уничтожила гладбахскую "Боруссию". Левандовски сделал хет-трик

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 6:0.

Победу мюнхенскому клубу принесли хет-трик Роберта Левандовски, а также голы Томаса Мюллера, Кингсли Комана и Лероя Сане.

"Бавария" уже гарантировала себе чемпионский титул, а "Боруссия" осталась на седьмой позиции.

"Бавария" Мюнхен – "Боруссия" Менхенгладбах - 6:0 (4:0)

Голы: Левандовски, 2 - 1:0, Мюллер, 23 - 2:0, Левандовски, 34 - 3:0, Коман, 44 - 4:0, Левандовски, 65 (с пенальти) - 5:0, Сане, 85 - 6:0

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба (Горетцка, 60), Киммих, Мусиала (Гнабри, 60), Мюллер, Левандовски, Коман (Сане, 60).

"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Лазаро (Вольф, 46), Хофманн, Закария, Нойхаус, Эмболо, Тюрам (Плеа, 46).

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" дожала "РБ Лейпциг" и другие результаты 32-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru