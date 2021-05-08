"Бавария" уничтожила гладбахскую "Боруссию". Левандовски сделал хет-трик

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"Бавария" уничтожила гладбахскую "Боруссию". Левандовски сделал хет-трик

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 6:0.

Победу мюнхенскому клубу принесли хет-трик Роберта Левандовски, а также голы Томаса Мюллера, Кингсли Комана и Лероя Сане.

"Бавария" уже гарантировала себе чемпионский титул, а "Боруссия" осталась на седьмой позиции.

"Бавария" Мюнхен – "Боруссия" Менхенгладбах - 6:0 (4:0)
Голы: Левандовски, 2 - 1:0, Мюллер, 23 - 2:0, Левандовски, 34 - 3:0, Коман, 44 - 4:0, Левандовски, 65 (с пенальти) - 5:0, Сане, 85 - 6:0

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба (Горетцка, 60), Киммих, Мусиала (Гнабри, 60), Мюллер, Левандовски, Коман (Сане, 60).

"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Лазаро (Вольф, 46), Хофманн, Закария, Нойхаус, Эмболо, Тюрам (Плеа, 46).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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