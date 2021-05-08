"Бавария" уничтожила гладбахскую "Боруссию". Левандовски сделал хет-трик
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 6:0.
Победу мюнхенскому клубу принесли хет-трик Роберта Левандовски, а также голы Томаса Мюллера, Кингсли Комана и Лероя Сане.
"Бавария" уже гарантировала себе чемпионский титул, а "Боруссия" осталась на седьмой позиции.
"Бавария" Мюнхен – "Боруссия" Менхенгладбах - 6:0 (4:0)
Голы: Левандовски, 2 - 1:0, Мюллер, 23 - 2:0, Левандовски, 34 - 3:0, Коман, 44 - 4:0, Левандовски, 65 (с пенальти) - 5:0, Сане, 85 - 6:0
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба (Горетцка, 60), Киммих, Мусиала (Гнабри, 60), Мюллер, Левандовски, Коман (Сане, 60).
"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Лазаро (Вольф, 46), Хофманн, Закария, Нойхаус, Эмболо, Тюрам (Плеа, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20