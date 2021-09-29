"Бавария" уничтожила киевское "Динамо" в матче Лиги чемпионов

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"Бавария" уничтожила киевское "Динамо" в матче Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" на своем поле разгромила киевское "Динамо" со счетом 5:0.

Победу мюнхенцам принесли дубль Роберта Левандовски, а также голы Сержа Гнабри, Лероя Сане и Эрика Максима Шупо-Мотинга.

"Бавария" Германия – "Динамо" Киев, Украина - 5:0 (2:0)
Голы: Левандовски, 12 (с пенальти) - 1:0, Левандовски, 27 - 2:0, Гнабри, 68 - 3:0, Сане, 74 - 4:0, Шупо-Мотинг, 87 - 5:0

"Бавария": Нойер, Зюле, Эрнандес, Упамекано, Дэвис (Павар, 69), Горетцка (Забитцер, 80), Киммих, Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 79), Гнабри (Мусиала, 69), Сане (Сарр, 79).

"Динамо": Бущан, Тымчик (Кендзера, 46), Шабанов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, де Пена, Цыганков (Караваев, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), Гармаш (Супряга, 70).

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