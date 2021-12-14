"Бавария" уничтожила "Штутгарт" в матче Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Штутгарт" со счетом 5:0.
Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Сержа Гнабри и Роберта Левандовски.
"Бавария", набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 17 очками остался на 15-й позиции.
"Штутгарт" – "Бавария" - 0:5 (0:1)
Голы: Гнабри, 40 - 0:1, Гнабри, 53 - 0:2, Левандовски, 69 - 0:3, Левандовски, 72 - 0:4, Гнабри, 74 - 0:5
"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Ито, Кулибали (Мвумпа, 63), Каразор, Эндо, Мангаля (Фагир, 76), Ферстер (Фюрлих, 63), Мармуш.
"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис, Ричардс, Кюизанс, Рока (Ньянзу, 75), Мусиала, Мюллер, Левандовски, Гнабри (Тилльман, 75), Коман (Сане, 27).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20