"Бавария" уничтожила "Штутгарт" в матче Бундеслиги

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"Бавария" уничтожила "Штутгарт" в матче Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Штутгарт" со счетом 5:0.

Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Сержа Гнабри и Роберта Левандовски.

"Бавария", набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 17 очками остался на 15-й позиции.

"Штутгарт" – "Бавария" - 0:5 (0:1)
Голы: Гнабри, 40 - 0:1, Гнабри, 53 - 0:2, Левандовски, 69 - 0:3, Левандовски, 72 - 0:4, Гнабри, 74 - 0:5

"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Ито, Кулибали (Мвумпа, 63), Каразор, Эндо, Мангаля (Фагир, 76), Ферстер (Фюрлих, 63), Мармуш.

"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис, Ричардс, Кюизанс, Рока (Ньянзу, 75), Мусиала, Мюллер, Левандовски, Гнабри (Тилльман, 75), Коман (Сане, 27). 

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