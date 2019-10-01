"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы

2 Теги бавария мюнхенпсжманчестер сититоттенхэм

"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы

Представляем результаты матчей групповой стадии Лиги Чемпионов.

Группа А

"Галатасарай" - ПСЖ 0:1

Гол: Икарди, 52 - 0:1

"Галатасарай": Муслера, Луйиндама, Маркао Тейшейра, Мариано, Нагатомо (Байрам, 77), Донк, Сери, Бельханда (Фегули, 62), Нзонзи, Бабел (Андоне, 64), Фалькао.

ПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Менье, Бернат, Маркиньос, Ди Мария (Эррера, 83), Гуйе, Сарабия (Шупо-Мотинг, 71), Верратти, Кимпембе, Икарди (Мбаппе, 61).


Группа В

"Тоттенхэм" - "Бавария" 2:7

Голы: Сон Хын Мин, 12 - 1:0, Киммих, 15 - 1:1, Левандовски, 45 - 1:2, Гнабри, 53 - 1:3, Гнабри, 55 - 1:4, Кейн (пен), 61 - 2:4, Гнабри, 83 - 2:5, Левандовски, 87 - 2:6, Гнабри, 88 - 2:7

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Роуз, Алдервейрелд, Орье, Уинкс (Ламела, 81), Ндомбеле (Эриксен, 64), Алли (Лукас Моура, 71), Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.

"Бавария": Нойер, Алаба (Алькантара, 46), Павар, Боатенг (Мартинес, 72), Киммих, Толиссо, Коутиньо, Коман (Перишич, 71), Гнабри, Зюле, Левандовски.


"Црвена Звезда" - "Олимпиакос" 3:1

Голы: Рубен Семеду, 37 - 0:1, Вулич, 62 - 1:1, Милунович, 87 - 2:1, Боачи, 90 - 3:1

"Црвена Звезда": Борян, Милунович, Дегенек, Гобелич, Родич, Йованчич (Вулич, 55), Марин, Каньяс (Петрович, 73), ван Ла Парра (Боачи, 61), Гарсия, Томане.

"Олимпиакос": Жозе Са, Рубен Семеду, Цимикас, Торосидис, Мерья, Бухалакис, Камара (Эль-Араби, 89), Масурас (Эльабделлауи, 79), Бензия, Герреро, Ловера (Поденсе, 61).


Группа С

"Манчестер Сити" - "Динамо Загреб" 2:0

Голы: Стерлинг, 66 - 1:0, Фоден, 90 - 2:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Отаменди, Менди, Фернандиньо, Сильва (Фоден, 90), Родри Эрнандес, Бернарду Силва (Стерлинг, 56), Гюндоган, Марез, Агуэро (Габриэл Жезус, 89).

"Динамо Загреб": Ливакович, Перич, Стоянович, Леовац, Теофиль-Катрин (Гавранович, 76), Ольмо, Адеми, Оршич (Гояк, 62), Моро, Дилавер, Петкович (Атьемвен, 84).

Читайте также: Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это похоже на деклассирование

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Интересно, что завтра Малиенко напишет про разгром Баварией Тоттенхэма. ......Размазала, разобрала или растерзала Тоттенхэм?

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер"

"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов