"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы
Представляем результаты матчей групповой стадии Лиги Чемпионов.
Группа А
"Галатасарай" - ПСЖ 0:1
Гол: Икарди, 52 - 0:1
"Галатасарай": Муслера, Луйиндама, Маркао Тейшейра, Мариано, Нагатомо (Байрам, 77), Донк, Сери, Бельханда (Фегули, 62), Нзонзи, Бабел (Андоне, 64), Фалькао.
ПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Менье, Бернат, Маркиньос, Ди Мария (Эррера, 83), Гуйе, Сарабия (Шупо-Мотинг, 71), Верратти, Кимпембе, Икарди (Мбаппе, 61).
Группа В
"Тоттенхэм" - "Бавария" 2:7
Голы: Сон Хын Мин, 12 - 1:0, Киммих, 15 - 1:1, Левандовски, 45 - 1:2, Гнабри, 53 - 1:3, Гнабри, 55 - 1:4, Кейн (пен), 61 - 2:4, Гнабри, 83 - 2:5, Левандовски, 87 - 2:6, Гнабри, 88 - 2:7
"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Роуз, Алдервейрелд, Орье, Уинкс (Ламела, 81), Ндомбеле (Эриксен, 64), Алли (Лукас Моура, 71), Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.
"Бавария": Нойер, Алаба (Алькантара, 46), Павар, Боатенг (Мартинес, 72), Киммих, Толиссо, Коутиньо, Коман (Перишич, 71), Гнабри, Зюле, Левандовски.
"Црвена Звезда" - "Олимпиакос" 3:1
Голы: Рубен Семеду, 37 - 0:1, Вулич, 62 - 1:1, Милунович, 87 - 2:1, Боачи, 90 - 3:1
"Црвена Звезда": Борян, Милунович, Дегенек, Гобелич, Родич, Йованчич (Вулич, 55), Марин, Каньяс (Петрович, 73), ван Ла Парра (Боачи, 61), Гарсия, Томане.
"Олимпиакос": Жозе Са, Рубен Семеду, Цимикас, Торосидис, Мерья, Бухалакис, Камара (Эль-Араби, 89), Масурас (Эльабделлауи, 79), Бензия, Герреро, Ловера (Поденсе, 61).
Группа С
"Манчестер Сити" - "Динамо Загреб" 2:0
Голы: Стерлинг, 66 - 1:0, Фоден, 90 - 2:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Отаменди, Менди, Фернандиньо, Сильва (Фоден, 90), Родри Эрнандес, Бернарду Силва (Стерлинг, 56), Гюндоган, Марез, Агуэро (Габриэл Жезус, 89).
"Динамо Загреб": Ливакович, Перич, Стоянович, Леовац, Теофиль-Катрин (Гавранович, 76), Ольмо, Адеми, Оршич (Гояк, 62), Моро, Дилавер, Петкович (Атьемвен, 84).
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