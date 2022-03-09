"Бавария" уничтожила "Зальцбург" в 1/8 финала Лиги чемпионов

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"Бавария" уничтожила "Зальцбург" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" на своем поле разгромила "Ред Булл Зальцбург" со счетом 7:1 и пробилась в четвертьфинал.

Победу немецкому клубу принесли хет-трик Роберта Левандовски, дубль Томаса Мюллера, голы Сержа Гнабри и Лероя Сане. В составе гостей отличился Мауриц Кьергор.

"Бавария" Германия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 7:1 (4:0) - первый матч - 1:1
Голы: Левандовски, 12 (с пенальти) - 1:0, Левандовски, 21 (с пенальти) - 2:0, Левандовски, 23 - 3:0, Гнабри, 31 - 4:0, Мюллер, 54 - 5:0, Кьергор, 70 - 5:1, Мюллер, 83 - 6:1, Сане, 85 - 7:1

"Бавария": Нойер, Зюле (Ньянзу, 66), Эрнандес (Упамекано, 60), Павар, Гнабри (Сарр, 46), Киммих, Мусиала (Рока, 66), Мюллер, Левандовски, Коман (Шупо-Мотинг, 66), Сане.

"Ред Булл Зальцбург": Кен, Кристенсен, Вебер, Соле (Пионтковски, 46), Ульмер, Камара (Тиджани, 67), Зайвальд (Сучич, 46), Капальдо, Ааронсон, Адаму (Кьергор, 61), Адейеми (Шешко, 62).

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