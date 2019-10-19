"Бавария" упустила победу над "Аугсбургом" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги

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"Бавария" упустила победу над "Аугсбургом" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 8-го тура немецкой Бундеслиги.

"Аугсбург" - "Бавария" 2:2

Голы: Рихтер, 1 - 1:0, Левандовски, 14 - 1:1, Гнабри, 49 - 1:2, Финнбогасон 90 - 2:2

"Аугсбург": Коубек, Макс, Едвай, Лихтштайнер, Оксфорд (Йенсен, 63), Варгас, Хедира, Рихтер (Кордова, 82), Моравек, Удуохай, Нидерлехнер (Финнбогасон, 68).

"Бавария": Нойер, Зюле (Алаба, 12), Люка Эрнандес, Павар, Киммих, Коутиньо (Мюллер, 80), Мартинес, Гнабри (Горетцка, 86), Алькантара, Коман, Левандовски.  


"Унион Берлин" - "Фрайбург" 2:0

Голы: Бюльтер, 1 - 1:0, Ингвартсен, 84 - 2:0

"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Ленц, Фридрих, Паренсен, Андрих, Гентнер (Кроос, 77), Бюльтер (Меес, 89), Шлоттербек, Андерссон (Уджа, 83), Ингвартсен.

"Фрайбург": Шволов (Тиде, 23), Гюнтер, Линхарт, Хайнц, Шмид, Абраши (Петерсен, 46), Хефлер, Хаберер, Кох, Хелер (Грифо, 58), Вальдшмидт.    


"Фортуна" - "Майнц" 1:0

Гол: Хеннингс, 82 - 1:0

"Фортуна": Стеффен, Циммерманн, Хоффманн, Айхан, Циммер, Караман (Томми, 82), Бодзек (Зоботтка, 86), Адамс, Текпетей (Ковнацки, 66), Гиссельманн, Хеннингс.

"Майнц": Центнер, Сен-Жюст, Аарон Мартин, Бросински, Ниакате, Кунде (Салаи, 84), Озтуналы, Боэтиюс, Фернандеш, Онисиво (Квайсон, 71), Авонийи (Латца, 46).


"Вердер" - "Герта" 1:1

Голы: Сарджент, 7 - 1:0, Лукебакио, 70 - 1:1

"Вердер": Павленка, Фридль, Велькович, Гебре Селассие, Гросс, Эггештайн, Шахин (Баргфреде, 81), Рашица (Писарро, 87), Классен, Битенкур, Сарджент (Эггештайн, 74).

"Герта": Ярстейн, Боята, Рекик, Миттельштедт, Клюнтер, Дарида, Шелбред (Торунарига, 90), Дилросун (Лукебакио, 56), Груйич, Вольф, Ибишевич (Зельке, 77).


"РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" 1:1

Голы: Вернер, 54 - 1:0, Вегорст, 82 - 1:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Орбан, Саракки, Забитцер, Нкунку (Форсберг, 70), Лаймер (Кампль, 76), Демме, Поульсен, Вернер (Матеус Кунья, 86).

"Вольфсбург": Перван, Руссийон (Штеффен, 68), Брума, Тиссеран, Виллиам, Брекало (Нмеча, 74), Арнольд, Жоао Виктор (Клаус, 87), Гилавоги, Мбабу, Вегорст.

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2 Вольфсбург Вольфсбург 7 15
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 7 14
4 Фрайбург Фрайбург 7 14
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 7 14
6 Шальке Шальке 7 14
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 8 14
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 8 14
9 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 7 12
10 Герта Герта 7 10
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 7 8
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 7 8
13 Майнц 05 Майнц 05 7 6
14 Аугсбург Аугсбург 7 5
15 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 7 4
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