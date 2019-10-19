"Бавария" упустила победу над "Аугсбургом" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги
Представляем результаты 8-го тура немецкой Бундеслиги.
"Аугсбург" - "Бавария" 2:2
Голы: Рихтер, 1 - 1:0, Левандовски, 14 - 1:1, Гнабри, 49 - 1:2, Финнбогасон 90 - 2:2
"Аугсбург": Коубек, Макс, Едвай, Лихтштайнер, Оксфорд (Йенсен, 63), Варгас, Хедира, Рихтер (Кордова, 82), Моравек, Удуохай, Нидерлехнер (Финнбогасон, 68).
"Бавария": Нойер, Зюле (Алаба, 12), Люка Эрнандес, Павар, Киммих, Коутиньо (Мюллер, 80), Мартинес, Гнабри (Горетцка, 86), Алькантара, Коман, Левандовски.
"Унион Берлин" - "Фрайбург" 2:0
Голы: Бюльтер, 1 - 1:0, Ингвартсен, 84 - 2:0
"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Ленц, Фридрих, Паренсен, Андрих, Гентнер (Кроос, 77), Бюльтер (Меес, 89), Шлоттербек, Андерссон (Уджа, 83), Ингвартсен.
"Фрайбург": Шволов (Тиде, 23), Гюнтер, Линхарт, Хайнц, Шмид, Абраши (Петерсен, 46), Хефлер, Хаберер, Кох, Хелер (Грифо, 58), Вальдшмидт.
"Фортуна" - "Майнц" 1:0
Гол: Хеннингс, 82 - 1:0
"Фортуна": Стеффен, Циммерманн, Хоффманн, Айхан, Циммер, Караман (Томми, 82), Бодзек (Зоботтка, 86), Адамс, Текпетей (Ковнацки, 66), Гиссельманн, Хеннингс.
"Майнц": Центнер, Сен-Жюст, Аарон Мартин, Бросински, Ниакате, Кунде (Салаи, 84), Озтуналы, Боэтиюс, Фернандеш, Онисиво (Квайсон, 71), Авонийи (Латца, 46).
"Вердер" - "Герта" 1:1
Голы: Сарджент, 7 - 1:0, Лукебакио, 70 - 1:1
"Вердер": Павленка, Фридль, Велькович, Гебре Селассие, Гросс, Эггештайн, Шахин (Баргфреде, 81), Рашица (Писарро, 87), Классен, Битенкур, Сарджент (Эггештайн, 74).
"Герта": Ярстейн, Боята, Рекик, Миттельштедт, Клюнтер, Дарида, Шелбред (Торунарига, 90), Дилросун (Лукебакио, 56), Груйич, Вольф, Ибишевич (Зельке, 77).
"РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" 1:1
Голы: Вернер, 54 - 1:0, Вегорст, 82 - 1:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Орбан, Саракки, Забитцер, Нкунку (Форсберг, 70), Лаймер (Кампль, 76), Демме, Поульсен, Вернер (Матеус Кунья, 86).
"Вольфсбург": Перван, Руссийон (Штеффен, 68), Брума, Тиссеран, Виллиам, Брекало (Нмеча, 74), Арнольд, Жоао Виктор (Клаус, 87), Гилавоги, Мбабу, Вегорст.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|8
|Байер Леверкузен
|8
|14
|9
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1