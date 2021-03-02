"Бавария" усилилась австрийским талантом

"Бавария" объявила о подписании 17-летнего полузащитника "Санкт-Пельтена" Эмилиана Мету.

Австрийский футболист заключил с мюнхенским клубом контракт до 2025 года. К новой команде он присоединится летом.

"Мечты сбываются. Вся моя семья болеет за "Баварию" уже много лет, и теперь я стану частью этого замечательного клуба. Я хочу заявить о себе в Мюнхене", - сказал перспективный хавбек после заключения договора.

На взрослом уровне Мету пока сыграл всего 2 матча. Его рыночная стоимость - 75 тысяч евро.

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