"Бавария" усилилась португальским талантом

Полузащитник "Бенфики" Тьягу Данташ перешел в "Баварию", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Мюнхенский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года. В ближайшее время Данташ будет играть за "Баварию II", которая выступает в третьей Бундеслиге.

19-летний Данташ является воспитанником "Бенфики". За основную команду лиссабонского клуба он провел всего один матч. Сыграл четыре матча за молодежную сборную Португалии и забил один гол.

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