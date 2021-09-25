"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

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"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

Фото твиттер "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" в очередной раз переписала историю чемпионата Германии.

"Ротен" стали рекордсменами Бундеслиги по числу голов, забитых в стартовых шести турах после назначения нового главного тренера.

Показатель баварцев под руководством Юлиана Нагельсманна - 23 гола в 6 матчах.

Напомним, что 34-летний специалист в межсезонье сменил у руля команды Ханса-Дитера Флика.

Не пропустите: Мюллер поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров "Баварии". | http://soccernews.ru
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