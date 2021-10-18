"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

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"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

Фото твиттер "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" в очередной раз переписала историю чемпионата Германии, сообщает Gracenote Live.

"Ротен" стали первой командой, которая в выездном матче Бундеслиги вела к перерыву с разницей в пять голов.

Напомним, что в воскресенье под раздачу подопечным Юлиана Нагельсманна попал леверкузенский "Байер".

"Бавария" по итогам восьми туров единолично лидирует в немецком первенстве.

Не пропустите: "Бавария" уничтожила "Байер" в матче Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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