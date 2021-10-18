"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги
Фото твиттер "Баварии"
Мюнхенская "Бавария" в очередной раз переписала историю чемпионата Германии, сообщает Gracenote Live.
"Ротен" стали первой командой, которая в выездном матче Бундеслиги вела к перерыву с разницей в пять голов.
Напомним, что в воскресенье под раздачу подопечным Юлиана Нагельсманна попал леверкузенский "Байер".
"Бавария" по итогам восьми туров единолично лидирует в немецком первенстве.
Не пропустите: "Бавария" уничтожила "Байер" в матче Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Наполи" повторил свой лучший старт в Серии А
-
"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги
-
Бышовец ответил Канчельскису на обвинения в продаже мест в сборной
-
Стив Брюс провёл 1000-й матч в тренерской карьере
-
Аллегри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Ромой"
-
Агуэро дебютировал за "Барселону"
-
Икарди поздравил Ванду Нару после обвинений в измене
-
Главные новости дня: 17 октября
-
Успехи ПСЖ и "Марселя", поражение "Монако": результаты 10-го тура Лиги 1
-
Моуринью высказался о поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом"
-
"Барселона" может подать в суд на Бартомеу
-
1
"Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией"
-
"Ювентус" победил "Рому" Моуринью
-
"Марсель" разгромил "Лорьян" и ворвался в топ-3 Лиги 1
-
В "Байере" отреагировали на интерес "Баварии" к Виртцу
-
Фати впервые сыграл в старте за "Барселону" с ноября 2020 года
-
Неманья Матич может перейти в "Барселону"
-
ПСЖ теряет Паредеса перед матчем ЛЧ с "РБ Лейпциг"
-
"Фиорентина" теряет Кокорина
-
"Манчестер Сити" определился с приоритетной трансферной целью на лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20