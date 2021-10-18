"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

Фото твиттер "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" в очередной раз переписала историю чемпионата Германии, сообщает Gracenote Live.

"Ротен" стали первой командой, которая в выездном матче Бундеслиги вела к перерыву с разницей в пять голов.

Напомним, что в воскресенье под раздачу подопечным Юлиана Нагельсманна попал леверкузенский "Байер".

"Бавария" по итогам восьми туров единолично лидирует в немецком первенстве.

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