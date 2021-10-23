"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

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"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

Фото твиттер "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" в очередной раз переписала историю чемпионата Германии.

Подопечные Юлиана Нагельсманна забили 33 мяча в 9 турах Бундеслиги. Это новый рекорд турнира.

"Ротен" набрали 22 очка и лидируют в немецком первенстве. Разница забитых и пропущенных голов - 33:8.

Напомним, что сегодня "Бавария" дома разгромила "Хоффенхайм" со счётом 4:0.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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