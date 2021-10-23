"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги
Фото твиттер "Баварии"
Мюнхенская "Бавария" в очередной раз переписала историю чемпионата Германии.
Подопечные Юлиана Нагельсманна забили 33 мяча в 9 турах Бундеслиги. Это новый рекорд турнира.
"Ротен" набрали 22 очка и лидируют в немецком первенстве. Разница забитых и пропущенных голов - 33:8.
Напомним, что сегодня "Бавария" дома разгромила "Хоффенхайм" со счётом 4:0.
Не пропустите: Пять игроков "Баварии" отказались прививаться от коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
-
Победы "Оренбурга" и "Торпедо", очередной провал "Спартака-2": результаты 19-го тура ФНЛ
-
ЦСКА в концовке вырвал победу у "Крыльев Советов"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"
-
"Барселона" готова взять в долг 1,5 миллиарда евро ради нового проекта
-
"Аталанта" определилась с ценой на Миранчука
-
Кокорин восстановился после травмы
-
"Челси" стал автором уникального достижения в АПЛ
-
"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги
-
Кержаков жёстко высказался после поражения от "Краснодара"
-
Дубль Хоселу принёс "Алавесу" победу над "Кадисом"
-
"Уотфорд" в матче с 7 голами разобрался с "Эвертоном" и другие результаты 9-го тура АПЛ
-
"Фиорентина" собирается продать Кокорина зимой
-
"Бавария", "Боруссия" Д и "РБ Лейпциг" победили в 9-м туре Бундеслиги
-
"Ростов" разгромил тульский "Арсенал" и покинул зону вылета РПЛ
-
"Эмполи" переиграл "Салернитану" в 9-м туре Серии А
-
Тарасов подписал контракт с любительским клубом
-
Лапорта перед "Эль Класико" сделал заявление о будущем Кумана в "Барселоне"
-
Гончаренко прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Нижним Новгородом"
-
"Валенсия" ушла от поражения в матче с "Мальоркой" благодаря голу на 99-й минуте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20