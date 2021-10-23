"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

Фото твиттер "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" в очередной раз переписала историю чемпионата Германии.

Подопечные Юлиана Нагельсманна забили 33 мяча в 9 турах Бундеслиги. Это новый рекорд турнира.

"Ротен" набрали 22 очка и лидируют в немецком первенстве. Разница забитых и пропущенных голов - 33:8.

Напомним, что сегодня "Бавария" дома разгромила "Хоффенхайм" со счётом 4:0.

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