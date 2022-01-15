"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

Фото твиттер "Баварии"

"Бавария" забила в 66-м матче чемпионата Германии подряд, отличившись в гостевой игре с "Кёльном".

Как сообщает Opta, это рекордная голевая серия в истории Бундеслиги.

В последний раз мюнхенская команда не поразила ворота соперника в немецком первенстве 9 февраля 2020 года. Тогда была нулевая ничья с "РБ Лейпциг".

"Бавария" лидирует в лиге, набрав 43 очка в 18 турах.

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