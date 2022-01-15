"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

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"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

Фото твиттер "Баварии"

"Бавария" забила в 66-м матче чемпионата Германии подряд, отличившись в гостевой игре с "Кёльном".

Как сообщает Opta, это рекордная голевая серия в истории Бундеслиги.

В последний раз мюнхенская команда не поразила ворота соперника в немецком первенстве 9 февраля 2020 года. Тогда была нулевая ничья с "РБ Лейпциг".

"Бавария" лидирует в лиге, набрав 43 очка в 18 турах.

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Команда М О
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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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