"Бавария" установила рекорд Бундеслиги

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"Бавария" установила рекорд Бундеслиги

В 6-м туре немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Кельном" (2:1).

В 6 первых турах чемпионата мюнхенский клуб забил 24 гола. Как сообщает Bayern & Germany, это рекорд турнира. Ни одна команда не забивала столько голов за столь короткий срок.

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" имеют по 15 очков, однако мюнхенцы лидируют в чемпионате по дополнительным показателям.

В 7-м туре Бундеслиги "Бавария" сыграет против дортмундской "Боруссии".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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