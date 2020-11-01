"Бавария" установила рекорд Бундеслиги

В 6-м туре немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Кельном" (2:1).

В 6 первых турах чемпионата мюнхенский клуб забил 24 гола. Как сообщает Bayern & Germany, это рекорд турнира. Ни одна команда не забивала столько голов за столь короткий срок.

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" имеют по 15 очков, однако мюнхенцы лидируют в чемпионате по дополнительным показателям.

В 7-м туре Бундеслиги "Бавария" сыграет против дортмундской "Боруссии".

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