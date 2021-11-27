"Бавария" установила рекорд Бундеслиги

Фото: твиттер "Баварии"

"Бавария" обыграла "Арминию" со счетом 1:0 в матче Бундеслиги.

Для мюнхенского клуба этот гол стал 102-м в рамках чемпионата Германии в 2021 году.

Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд турнира по количеству голов за календарный год.

Ранее рекорд принадлежал "Кельну", который забил 101 гол в чемпионате в 1977 году.

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