"Бавария" установила рекорд для немецких клубов
Мюнхенская "Бавария" благодаря победе над "Тоттенхэмом" стала автором уникального достижения.
Как сообщает Coral, "ротен" стали первой немецкой командой, которой удалось выиграть все шесть матчей группового этапа Лиги Чемпионов.
Что касается представителей других чемпионатов, то ранее рекордного показателя достигали пять клубов. Это "Милан" (1992/93), ПСЖ (1994/95), "Спартак" (1995/96), "Барселона" (2002/03) и "Реал" (2011/12 и 2014/15).
"Бавария" в ходе групповой стадии по два раза победила "Тоттенхэм", "Олимпиакос" и "Црвену Звезду".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|31
|2
|РБ Лейпциг
|14
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|14
|26
|4
|Шальке
|14
|25
|5
|Фрайбург
|14
|25
|6
|Байер Леверкузен
|14
|25
|7
|Бавария Мюнхен
|14
|24
|8
|Хоффенхайм
|14
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Унион Берлин
|14
|19
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|12
|Аугсбург
|14
|17
|13
|Майнц 05
|14
|15
|14
|Вердер Бремен
|14
|14
|15
|Герта
|14
|12
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|14
|12
|17
|Падерборн
|14
|8
|18
|Кельн
|14
|8