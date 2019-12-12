"Бавария" установила рекорд для немецких клубов

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"Бавария" установила рекорд для немецких клубов

Мюнхенская "Бавария" благодаря победе над "Тоттенхэмом" стала автором уникального достижения.

Как сообщает Coral, "ротен" стали первой немецкой командой, которой удалось выиграть все шесть матчей группового этапа Лиги Чемпионов.

Что касается представителей других чемпионатов, то ранее рекордного показателя достигали пять клубов. Это "Милан" (1992/93), ПСЖ (1994/95), "Спартак" (1995/96), "Барселона" (2002/03) и "Реал" (2011/12 и 2014/15).

"Бавария" в ходе групповой стадии по два раза победила "Тоттенхэм", "Олимпиакос" и "Црвену Звезду".

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"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"

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