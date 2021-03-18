"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов

Мюнхенская "Бавария" стала четвертьфиналистом Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Лацио".

Немецкая команда обыграла "орлов" и в гостях (4:1), и дома (2:1).

Для "ротен" грядущее участие в 1/4 финала ЛЧ станет 19-м в истории. Это новый рекорд самого престижного еврокубка.

"Бавария" обогнала предыдущего рекордсмена "Барселону" (18), которая уже вылетела из турнира.

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