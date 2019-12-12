"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"

Обе команды на момент матча уже квалифицировались в плей-офф Лиги Чемпионов, поэтому тренеры выставили не самые сильные составы – хотя и не резерв. У "Баварии" места в старте не нашлось для Левандовски, Мюллера и Горецки, а у "Тоттенхэма" во главу угла не попали Кейн, Алли и Сон. Это был не матч за первое место, однако "шпоры" явно хотели отдать должок за 2:7 в Лондоне. Словом, должно было быть интересно. "Бавария" доминировала в первом тайме, хотя дебютный удар по воротам на 2-й минуте нанес 19-летний нападающий гостей Сессеньон. Нойер спокойно взял мяч в руки, а мюнхенцы сразу ответили своим моментом: Гнабри вырвался один на один с Гассанигой и пробил ему между ног, однако голкипер в последний момент успел отбить сферу пяткой! Впрочем, там все равно был офсайд. В дальнейшем "красные" вообще отобрали мяч у "Тоттенхэма", организовывая атаку за атакой. На 12-й минуте это могло завершиться взятием ворот вследствие подачи Перишича и выстрела Павар с лета метров с десяти – Гассанига парировал, а добивание Алькантары с нескольких метров заблокировали защитники на самой линии! В конце концов, постоянное давление хозяев привело к логическому голу на 14-й минуте: Гнабри сместился с правого фланга в пределы штрафной, откуда выполнил передачу (с рикошетом) на левый край – Коман же в касание переправил мяч в дальний нижний угол! "Тоттенхэм" ничем на это не отвечал, однако на 20-й минуте неожиданно сравнял счет усилиями Сессеньона, которому удалось принять пас от Ло Чельсо (с отскоком от "Боатенга") и попасть из левой половины штрафной под ближнюю штангу – 1:1!

На этом неожиданные проблемы "Баварии" не закончились. После гола, который прилетел из ничего, мюнхенцы потеряли Комана, который на ровном месте вывернул колено. Нападающего заменил Мюллер, который на 29-й минуте едва не вывел свою команду вперед – Томас замкнул прострел Перишича, однако в результате отскока от Фойта мяч попал ему в руку. "Шпоры" могли шокировать "красных" во второй раз: на 33-й минуте Сиссоко убежал от защитников на правый край штрафной, однако в решающий момент отдал просто жалкую поперечную передачу! На этом острота со стороны гостей в первом тайме завершилась, а "Бавария" продолжила нагнетать. На 39-й минуте это вылилось в фантастический момент: Гнабри ворвался на правый край штрафной и пробил в дальний угол – штанга спасла "шпор"! Не только она сыграла за лондонцев, ведь Алькантара в касание добивал мяч в пустые ворота с двух метров, не попав в створ! Впрочем, сколько ниточке ни виться, а конец один. Под занавес первого тайма "Голливуд" забил второй раз. Все началось с прорыва Гнабри на правый край штрафной и его "стеночки" с Алькантарой, после которой произошел прострел на левый край – Дэвис пробил в касание, но попал в ближнюю штангу! От него мяч улетел на Мюллера, который и вколотил его в сетку! Через минуту Коутиньо дальним ударом мог устроить третий гол в ворота "Тоттенхэма", но мяч попал в перекладину, а от нее стукнулся о линию и вылетел в поле.

После перерыва "Бавария" окончательно захватила контроль над игрой, не позволив Тоттенхэму даже приблизиться к воротам. Первый удар лондонцев во втором тайме произошел аж 77-й минуте, а вот мюнхенцы начали бомбардировку владений Гассаниги сразу со свистком о возобновлении матча. На 49-й минуте Мюллер пробил в падении из пределов штрафной после передачи от Гнабри (неточно), на 51-й дальний выстрел Коутиньо из-под перекладины вытащил Гассанига, на 52-й Филиппе нанес удар над воротами, а на 58-й он же со стандарта направил мяч в метре от ближней девятки. На 62-й минуте бразилец снова пробивал по воротам, заставив Гассанигу выручать "Тоттенхэм", однако на 64-й спасения от его выстрела уже не было: Коутиньо получил пас на линии штрафной, сделал два шага и мощно выстрелил в дальнюю девятку – 3:1! Жозе Моуринью сразу бросил в бой Сона и Скиппа, однако моментального эффекта эти замены не произвели. "Бавария" продолжила доминировать, едва не устроив разгром на 70-й минуте после удара Гнабри метров с 20-ти – Гассанига справился с ним. Первая опасная атака лондонцев во втором тайме произошла аж на 72-й минуте, когда Сон прорывался по правому флангу к краю штрафной, где и остановился, потеряв мяч. На 77-й же состоялся первый выстрел по воротам Нойера после перерыва – это Эриксен пробивал со штрафного метров с 24-х, заставив Мануэля лететь за мячом в дальний верхний угол! Впрочем, мюнхенцы быстро вернули инициативу, провернув несколько опасных выпадов в ответ.

В завершении поединка "Бавария" спокойно катала мяч и проводила замены, однако четвертый гол все равно мог влететь в ворота "Тоттенхэма". В частности, на 89-й минуте из пределов штрафной с полуоборота стрелял Гнабри (Роуз заблокировал удар), а на 90-й Коутиньо пробил с левой метров с 20-ти – Гассанига спас "шпор"! Лондонцы имели шанс сократить отставание в счете до минимума уже в добавленное время, но Сон не смог переиграть Нойера во время выхода один на один. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу "Баварии". Мюнхенцы набрали 18 очков, заняв первое место в группе "В" с разницей мячей +19. Таким образом, "красные" установили рекорд Лиги Чемпионов, став лучшим победителем группы в истории турнира. "Тоттенхэм", имея в активе 10 зачетных баллов, вышел в 1/8 финала ЛЧ со второго места.

"Бавария" в полном порядке, но реализации не хватает

Мюнхенцы под руководством Ханса-Дитера Флика провели семь поединков, выиграв первые четыре с суммарным счетом 16:0 – на этом пути "Бавария", в частности, разгромила дортмундскую "Боруссию". Впрочем, после фантастического начала "красные" неожиданно потерпели два подряд поражения от "Байера" дома и Боруссии (М.) (в матче за лидерство). Встреча с "Тоттенхэмом" должна была дать ответ, что же это было – случайность или закономерность? После финального свистка, который зафиксировал избиение "шпор", никаких вопросов уже не возникало. Достаточно просто посмотреть на статистику ударов (27:11 в створ) или показатель xG (2,97) – для матча уровня ЛЧ против прошлогоднего финалиста с тренером, который славится автобусами, это слишком много. Аналогичные бомбардировки, но несправедливо низкими показателями ожидаемых голов, были зафиксированы также в поединках против "Байера" (23:11, 2,25 xG) и гладбахской "Боруссии" (17:5, 1,74 xG). Погром вчерашнего финалиста ЛЧ с суммарным счетом 10:3 и шесть побед в группе ЛЧ при рекордной разнице голов и двух тренерах – это очень сильно.

Моуринью пока не даются топовые матчи

Да, поединок на "Альянц Арене" не имел турнирного "значения, а стартовый состав "шпор" потерпел значительную ротации. Да, Жозе Моуринью только недавно принял "Тоттенхэм", который находился в серьезном кризисе. "Особенный" может назвать еще миллион правдоподобных причин поражения (хотя он этого не делает), однако факт остается фактом – его подопечные в двух топ-матчах не продемонстрировали вообще ничего. Первый состоялся неделю назад против "Манчестер Юнайтед": "шпоры" забили гол из ничего и создали еще буквально два момента невысокого качества, в общем нанеся всего 8 выстрелов по воротам – суммарно они были оценены в 0,54 xG. В Мюнхене показатель ожидаемых голов был выше (1,13), но большую его часть составили два удара Сессеньона. Всего же "шпоры" семь раз пробивали по воротам – четыре в первом тайме и еще три в конце второго. Звучит не так страшно, но вот еще один факт: в промежутке с 43-ей по 91-ую минуты лондонцы имели всего один удар по воротам. При 70% точности пасов. А как на счет тепловой карты? 40% игрового времени команды играли на трети поля "Тоттенхэма" – это показатели уровня матча "Баварии" с условным "Аугсбургом". В топ-матчах Лиги Чемпионов подобные цифры увидеть трудно. "Тоттенхэм" слишком просто был разбит "Баварией", которая больше проблем имела с "Олимпиакосом". Аналогично можно сказать и о встрече "шпор" с "Манчестер Юнайтед", хотя в поединках против рядовых команд лондонцы устраивают шоу с настоящими голами года. Посмотрим, куда это все приведет Жозе Моуринью, но пока имеем факт полной капитуляции его подопечных в топ-матчах.