"Бавария" установила рекорд по количеству золотых дублей в Германии

Мюнхенская "Бавария" в 13-й раз оформила золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Германии.

В финальном поединке Кубка "Бавария" добилась победы над леверкузенским "Байером" со счетом 4:2.

Мюнхенцы являются безоговорочными лидерами Германии по количеству золотых дублей. Остальные клубы вместе взятые выиграли всего четыре дубля.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" на выезде разгромила "Челси" со счетом 3:0. Ответная игра состоится в августе.

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