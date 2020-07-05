"Бавария" установила рекорд по количеству золотых дублей в Германии

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"Бавария" установила рекорд по количеству золотых дублей в Германии

Мюнхенская "Бавария" в 13-й раз оформила золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Германии.

В финальном поединке Кубка "Бавария" добилась победы над леверкузенским "Байером" со счетом 4:2.

Мюнхенцы являются безоговорочными лидерами Германии по количеству золотых дублей. Остальные клубы вместе взятые выиграли всего четыре дубля.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" на выезде разгромила "Челси" со счетом 3:0. Ответная игра состоится в августе.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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