"Бавария" установила уникальный рекорд Лиги Чемпионов, выиграв все матчи турнира

"Бавария" в финале Лиги Чемпионов минимально обыграла ПСЖ (1:0). Единственный гол на 59-й минуте забил Кингсли Коман.

Таким образом, "Бавария" стала первым клубом в истории, которому удалось выиграть все свои матчи в отдельно взятом сезоне Кубка чемпионов или Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне турнира немецкий клуб одержал 10 побед в 10 матчах.

В матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" сыграет с "Севильей".

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