"Бавария" установила уникальный рекорд Лиги Чемпионов, выиграв все матчи турнира

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"Бавария" установила уникальный рекорд Лиги Чемпионов, выиграв все матчи турнира

"Бавария" в финале Лиги Чемпионов минимально обыграла ПСЖ (1:0). Единственный гол на 59-й минуте забил Кингсли Коман.

Таким образом, "Бавария" стала первым клубом в истории, которому удалось выиграть все свои матчи в отдельно взятом сезоне Кубка чемпионов или Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне турнира немецкий клуб одержал 10 побед в 10 матчах.

В матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" сыграет с "Севильей".

Не пропустите: "Бавария" обыграла ПСЖ и стала победителем Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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"Бавария" встретится с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА

"Бавария" встретится с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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