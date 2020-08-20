"Бавария" уступает только одному клубу по выходам в финал Лиги Чемпионов

"Бавария" благодаря разгромной победе над "Лионом" (3:0) в 11-й раз в истории вышла в финал Лиги / Кубка Чемпионов.

По этому показателю мюнхенская команда делит второе место в истории с итальянским "Миланом".

Рекорд по выходам в финал самого престижного еврокубкового турнира принадлежит мадридскому "Реалу" (16).

Стоит отметить, что из 10 предыдущих финалов "Бавария" выиграла ровно половину.

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