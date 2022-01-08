"Бавария" уступила "Боруссии" Менхенгладбах в Бундеслиге

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"Бавария" уступила "Боруссии" Менхенгладбах в БундеслигеФото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

"Бавария" на своем поле уступила менхенгладбахской "Боруссии" в матче 18-го тура Бундеслиги.

"Бавария" - "Боруссия М" - 1:2

Голы: Левандовски, 18 - 1:0, Нойхаус, 27 - 1:1, 1:2 – 31 Лайнер.

"Бавария" - Ульрайх, Зюле, Павар, Забитцер, Рока (Ваннер, 75), Мусиала, Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри, Тилльман (Копадо, 75).

"Боруссия М" - Зоммер, Лайнер (Херрманн, 79), Янчке (Байер, 67), Гинтер, Эльведи, Нетц, Крамер (Бенеш, 79), Нойхаус (Плеа, 67), Коне, Штиндль (Тюрам, 90), Эмболо.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
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