"Бавария" уступила "Боруссии" Менхенгладбах в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
"Бавария" на своем поле уступила менхенгладбахской "Боруссии" в матче 18-го тура Бундеслиги.
"Бавария" - "Боруссия М" - 1:2
Голы: Левандовски, 18 - 1:0, Нойхаус, 27 - 1:1, 1:2 – 31 Лайнер.
"Бавария" - Ульрайх, Зюле, Павар, Забитцер, Рока (Ваннер, 75), Мусиала, Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри, Тилльман (Копадо, 75).
"Боруссия М" - Зоммер, Лайнер (Херрманн, 79), Янчке (Байер, 67), Гинтер, Эльведи, Нетц, Крамер (Бенеш, 79), Нойхаус (Плеа, 67), Коне, Штиндль (Тюрам, 90), Эмболо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20