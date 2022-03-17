"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды

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"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды

Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер высказался о ситуации с продлением контрактов с Робертом Левандовским, Томасом Мюллером и Мануэлем Нойером.

"Мы спокойны по поводу переговоров с Левандовским, Нойером и Мюллером. У нас еще есть много времени, и игроки это знают. Левандовски понимает, как сильно мы его ценим", - сказал Хайнер.

Отметим, что соглашения всех трех футболистов рассчитаны до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что Левандовски принял решение покинуть "Баварию", а одним из главных претендентов называлась "Барселона".

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