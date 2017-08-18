"Бавария" уверенно обыграла "Байер" в стартовом матче сезона Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" в стартовом матче сезона немецкой Бундеслиги встретилась с середняком прошлого чемпионата "Байером", который в это межсезонье потерял нескольких лидеров, поэтому в отчетной игре смотрелся явным аутсайдером.

Уже в самом начале встречи мюнхенцы подтвердили свой статус фаворита, забив быстрый мяч. Кор нарушил правила, а Рибери навесил со штрафного прямо на Зюле, который вколотил мяч в сетку. Не успел "Байер" прийти в себя, как Толиссо удвоил счет. Сначала Лено выбил мяч на угловой после удара Левандовски, но вратарь лишь отсрочил взятие ворот. После стандарта Видаль навесил на дальнюю штангу, где оказался Толиссо. Корентен забил первый свой гол в Бундеслиге, точно пробив головой. Тут же француз мог забить и второй гол в матче, но на этот раз "Байер" спасла штанга. "Бавария" владела ощутимым преимуществом и создавала один момент за другим, "Байер" же лишь оборонялся. Роберт Левандовски едва не забил на 28 минуте, когда поляк сыграл в стенку с Мюллером, вывалился один на один с Лено, но в ближнем бою переиграть вратаря не сумел. Следом Рибери мог расстреливать практически пустые ворота "Байера", но вместо этого отдал пас на Видаля, до которого мяч так и не дошел. К перерыву счёт так и не изменился, а затем игра была приостановлена из-за сильного дождя.

Во втором тайме "Бавария" продолжила владеть преимуществом и закономерно забила третий гол. Левандовски упал в штрафной "Байера", арбитр же указал на "точку" лишь после подсказки видеоассистента. Сам Роберт вызвался исполнить наказание, четко отправив мяч в правый угол ворот Лено. После третьего забитого мяча "Бавария" немного сбавила обороты, этому способствовала и серия замен. "Байер" сумел воспользоваться некоторой расслабленностью соперника и отыграл один мяч на 65 минуте: Мехмеди принял мяч на правом углу штрафной от Хенрикса, а затем мощно выстрелил по воротам. Нойеер спасти свою команду не сумел.

Мог "Байер" до минимума сократить отставание, когда Кор пробивал головой после подачи со штрафного, но мяч пролетел рядом со штангой. Гости провели в концовке матча еще несколько атак, однако больше Нойера они особо не тревожили, "Бавария" же спокойно довела дело до победы.

"Бавария" – "Байер" 3:1

Голы: Зюле, 9 – 1:0; Толиссо, 19 – 2:0; Левандовски с пенальти, 51 -3:0; Мехмеди, 65 – 3:1

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс (Рафинья, 62), Зюле, Алаба, Толиссо, Киммих, Видаль, Руди, Рибери (Коман, 75), Мюллер (Роббен, 63), Левандовски.

"Байер": Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Беллараби, Бендер (Брандт, 46), Арангис (Кампль, 61), Кор, Бэйли (Драгович, 46), Мехмеди, Фолланд

Вячеслав Горбачев

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