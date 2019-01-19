"Бавария" уверенно обыграла "Хоффенхайм" в первом матче второго круга Бундеслиги

Теги хоффенхаймбавария мюнхенбундеслига

"Бавария" уверенно обыграла "Хоффенхайм" в первом матче второго круга Бундеслиги

Второй круг немецкой Бундеслиги стартовал в городе Зинсхайм, где местный "Хоффенхайм" принимал вторую команду чемпионата – "Баварию". Потеря очков совершенно противопоказана для мюнхенского клуба, так как в таком случае "немецкий Голливуд" рикует снова отстать от лидера чемпионата больше чем на 6 очков. "Хоффенхайм" считался совершенно очевидным соперником для победы, так как "деревенские" последнее время совершенно не впечатляют: подопечные Нагельсмана не выигрывали 8 официальных матчей кряду, а в Бундеслиге команда и вовсе продемонстрировала серию из 6 ничьих кряду.

В первом тайме мюнхенская "Бавария" создала достаточно моментов для того, чтобы открыть счет, да еще и сделать очень неплохую заявку на победу. На 34 минуте, после 2 неплохих моментов, мюнхенский клуб забил первый гол в матче. После подачи с левого фланга в исполнении Кингсли Комана Роберт Левандовски вырвался на оперативное пространство и пробивал головой с ближней дистанции, но голкипер отразил мяч. К счастью, первый на добивании оказался Леон Горецка. Немец воспользовался тем, что центральный защитник Фогт закрыл обзор своему вратарю, и легким движением ноги переправил игровой снаряд точно в ближний угол – 1:0. А на 45 минуте подопечным Нико Ковача удалась образцовая контратака: после углового у своих ворот Алаба убежал по левому флангу, сделал диагональную передачу вглубь штрафной, где Горецка в падении переправил "ядро" в дальний угол и оформил дубль – 2:0.

В начале второго тайма игроки "Хоффенхайма" сразу попробовали отыграть 1 мяч. На 53 минуте "деревенские" обокрали Тиаго в центр поля, убежали в быструю атаку, которую ударом первым касанием метров с 9 замыкал Демирбай, но пробил немного выше ворот. То, что не получилось тогда, вышло на 59 минуте. Очередная быстрая атака "Хоффенхайма" была разыграна как по нотам: игра в 1 касание, перемещение к воротам соперника в 3 передачи и красивый удар Шульца вторым касанием из-за пределов штрафной, после которого игровой снаряд влетел точно в дальний угол – 1:2.

На последних минутах "Хоффенхайм" постарался организовать гол на ничью, но вместо этого пропустил еще один мяч. На 87 минуте Хамес Родригес выдал отличный пас на правый фланг на Мюллера, тот прострелил в штрафную на Левандовски и поляк первым касанием оформил победу для своего клуба – 1:3. В итоге "немецкий Голливуд" набрал 39 баллов и как минимум до выходных приблизился к дортмундской "Боруссии" на 3 очка. "Хоффенхайм" до сих пор седьмой и не может выиграть уже 9 официальный матч кряду.

"Хоффенхайм" – "Бавария" – 1:3

Голы: Горецка, 35 – 0:1; Горецка, 45+1 – 0:2; Шульц, 59 – 1:2; Левандовски, 87 – 1:3.

"Хоффенхайм": Бауманн – Пош, Фогт (Грилитч, 56), Хюбнер – Кадерабек, Демирбай (Гейгер, 56), Биттенкурт, Шульц – Белфодил, Крамарич – Жоэлинтон (Салаи, 79).

"Бавария": Нойер – Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба – Мартинес (Боатенг, 90) – Коман (Гнабри, 73), Горецка, Тиаго (Хамес, 78), Мюллер – Левандовски.

Игорь Малиенко soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Хетафе" разгромил "Алавес" и практически догнал его по очкам

"Хетафе" разгромил "Алавес" и практически догнал его по очкам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 42
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 36
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 33
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 31
5 Вольфсбург Вольфсбург 17 28
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 27
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 25
8 Герта Герта 17 24
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 24
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 22
11 Фрайбург Фрайбург 17 21
12 Майнц 05 Майнц 05 17 21
13 Шальке Шальке 17 18
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 18
15 Аугсбург Аугсбург 17 15
16 Штутгарт Штутгарт 17 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 17 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов