"Бавария" уверенно обыграла "Хоффенхайм" в первом матче второго круга Бундеслиги

Второй круг немецкой Бундеслиги стартовал в городе Зинсхайм, где местный "Хоффенхайм" принимал вторую команду чемпионата – "Баварию". Потеря очков совершенно противопоказана для мюнхенского клуба, так как в таком случае "немецкий Голливуд" рикует снова отстать от лидера чемпионата больше чем на 6 очков. "Хоффенхайм" считался совершенно очевидным соперником для победы, так как "деревенские" последнее время совершенно не впечатляют: подопечные Нагельсмана не выигрывали 8 официальных матчей кряду, а в Бундеслиге команда и вовсе продемонстрировала серию из 6 ничьих кряду.

В первом тайме мюнхенская "Бавария" создала достаточно моментов для того, чтобы открыть счет, да еще и сделать очень неплохую заявку на победу. На 34 минуте, после 2 неплохих моментов, мюнхенский клуб забил первый гол в матче. После подачи с левого фланга в исполнении Кингсли Комана Роберт Левандовски вырвался на оперативное пространство и пробивал головой с ближней дистанции, но голкипер отразил мяч. К счастью, первый на добивании оказался Леон Горецка. Немец воспользовался тем, что центральный защитник Фогт закрыл обзор своему вратарю, и легким движением ноги переправил игровой снаряд точно в ближний угол – 1:0. А на 45 минуте подопечным Нико Ковача удалась образцовая контратака: после углового у своих ворот Алаба убежал по левому флангу, сделал диагональную передачу вглубь штрафной, где Горецка в падении переправил "ядро" в дальний угол и оформил дубль – 2:0.

В начале второго тайма игроки "Хоффенхайма" сразу попробовали отыграть 1 мяч. На 53 минуте "деревенские" обокрали Тиаго в центр поля, убежали в быструю атаку, которую ударом первым касанием метров с 9 замыкал Демирбай, но пробил немного выше ворот. То, что не получилось тогда, вышло на 59 минуте. Очередная быстрая атака "Хоффенхайма" была разыграна как по нотам: игра в 1 касание, перемещение к воротам соперника в 3 передачи и красивый удар Шульца вторым касанием из-за пределов штрафной, после которого игровой снаряд влетел точно в дальний угол – 1:2.

На последних минутах "Хоффенхайм" постарался организовать гол на ничью, но вместо этого пропустил еще один мяч. На 87 минуте Хамес Родригес выдал отличный пас на правый фланг на Мюллера, тот прострелил в штрафную на Левандовски и поляк первым касанием оформил победу для своего клуба – 1:3. В итоге "немецкий Голливуд" набрал 39 баллов и как минимум до выходных приблизился к дортмундской "Боруссии" на 3 очка. "Хоффенхайм" до сих пор седьмой и не может выиграть уже 9 официальный матч кряду.

"Хоффенхайм" – "Бавария" – 1:3

Голы: Горецка, 35 – 0:1; Горецка, 45+1 – 0:2; Шульц, 59 – 1:2; Левандовски, 87 – 1:3.

"Хоффенхайм": Бауманн – Пош, Фогт (Грилитч, 56), Хюбнер – Кадерабек, Демирбай (Гейгер, 56), Биттенкурт, Шульц – Белфодил, Крамарич – Жоэлинтон (Салаи, 79).

"Бавария": Нойер – Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба – Мартинес (Боатенг, 90) – Коман (Гнабри, 73), Горецка, Тиаго (Хамес, 78), Мюллер – Левандовски.