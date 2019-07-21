"Бавария" уверенно обыграла "Реал" в Международном Кубке Чемпионов

В рамках Международного Кубка Чемпионов "Бавария" без проблем разобралась с мадридским "Реалом".

К середине второго тайма мюнхенский коллектив отгрузил в ворота "бланкос" три мяча, на гол престижа подопечные Зинедина Зидана сподобились только после удаления вратаря "ротен" Свена Ульрайха.

"Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания) - 3:1

Голы: Толиссо, 15 - 1:0, Левандовски, 67 - 2:0, Гнабри, 69 - 3:0, Родриго, 84 - 3:1.

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Киммих, Алаба (Цайзер, 73; Хоффманн, 83), Боатенг, Толиссо (Сингх, 72), Мартинес (Зюле, 46), Санчеш (Павар, 46), Алькантара (Горетцка, 59), Коман (Дэвис, 59), Мюллер (Левандовски, 46), Арп (Гнабри, 46).

"Реал": Куртуа (Навас, 46), Варан (Адри, 46), Рамос (Начо, 46), Марсело (Менди, 46), Карвахаль (Хави, 46), Модрич (Сеоане, 46), Иско (Родриго, 46), Асенсио (Васкес, 46), Кроос (Кубо, 46), Азар (Винисиус Жуниор, 46), Бензема (Йович, 46).

Удаление: Ульрайх (81).

В другом матче лондонский "Арсенал" разгромил "Фиорентину" со счётом 3:0.

"Арсенал" (Англия) – "Фиорентина" (Италия) - 3:0

Голы: Нкетиа, 15 - 1:0, Нкетиа, 65 - 2:0, Уиллок, 89 - 3:0.

"Арсенал": Мартинес (Лено, 46), Дженкинсон (Джака, 80), Чемберс (Мхитарян, 63), Монреаль (Мартинелли, 80), Колашинац (Ляказетт, 46), Olayinka (Папастатопулос, 63), Нелсон (Озил, 79), Burton (Thompson, 80), Мустафи (Медли, 80), Нкетиа (Мэйтленд-Найлз, 80), Сака (Уиллок, 63).

"Фиорентина": Дронговски (Терраччано, 46), Терзич (Баэс, 72), Раньери (Миленкович, 72), Венути (Коффи, 84), Чеккерини (Христов, 83), Кастровилли (Журковски, 46), Бенасси (Ганцко, 72), Сапонара (Эссерик, 72), Кристофоро (Белоко, 84), Соттил (Лакти, 84), Влахович (Симеоне, 72).

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