"Бавария" уверенно обыграла "Реал" в Международном Кубке Чемпионов

4 Теги бавария мюнхенреал мадридарсенал лондонфиорентина

"Бавария" уверенно обыграла "Реал" в Международном Кубке Чемпионов

В рамках Международного Кубка Чемпионов "Бавария" без проблем разобралась с мадридским "Реалом".

К середине второго тайма мюнхенский коллектив отгрузил в ворота "бланкос" три мяча, на гол престижа подопечные Зинедина Зидана сподобились только после удаления вратаря "ротен" Свена Ульрайха.

"Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания) - 3:1

Голы: Толиссо, 15 - 1:0, Левандовски, 67 - 2:0, Гнабри, 69 - 3:0, Родриго, 84 - 3:1.

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Киммих, Алаба (Цайзер, 73; Хоффманн, 83), Боатенг, Толиссо (Сингх, 72), Мартинес (Зюле, 46), Санчеш (Павар, 46), Алькантара (Горетцка, 59), Коман (Дэвис, 59), Мюллер (Левандовски, 46), Арп (Гнабри, 46).

"Реал": Куртуа (Навас, 46), Варан (Адри, 46), Рамос (Начо, 46), Марсело (Менди, 46), Карвахаль (Хави, 46), Модрич (Сеоане, 46), Иско (Родриго, 46), Асенсио (Васкес, 46), Кроос (Кубо, 46), Азар (Винисиус Жуниор, 46), Бензема (Йович, 46).

Удаление: Ульрайх (81).

В другом матче лондонский "Арсенал" разгромил "Фиорентину" со счётом 3:0.

"Арсенал" (Англия) – "Фиорентина" (Италия) - 3:0

Голы: Нкетиа, 15 - 1:0, Нкетиа, 65 - 2:0, Уиллок, 89 - 3:0.

"Арсенал": Мартинес (Лено, 46), Дженкинсон (Джака, 80), Чемберс (Мхитарян, 63), Монреаль (Мартинелли, 80), Колашинац (Ляказетт, 46), Olayinka (Папастатопулос, 63), Нелсон (Озил, 79), Burton (Thompson, 80), Мустафи (Медли, 80), Нкетиа (Мэйтленд-Найлз, 80), Сака (Уиллок, 63).

"Фиорентина": Дронговски (Терраччано, 46), Терзич (Баэс, 72), Раньери (Миленкович, 72), Венути (Коффи, 84), Чеккерини (Христов, 83), Кастровилли (Журковски, 46), Бенасси (Ганцко, 72), Сапонара (Эссерик, 72), Кристофоро (Белоко, 84), Соттил (Лакти, 84), Влахович (Симеоне, 72).

Не пропустите: 17-летний хавбек принёс "Манчестер Юнайтед" победу над "Интером" в Международном Кубке Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

хи хи . Мешок опять обосрался. 300 милиллионов баксов выкинуты на ветер!

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Первый тайм был нормальным,но полено к сожалению был в завершающей стадии,а вот под конец первого мы обосрались,это да,ну что поделать,Зидан не видит регресса многих игроков,находя им достойные замены,усиливааем Атлетико,вообщем,очень неоднозначно пока.

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Просто ахуел от такой игры Реала,ничего не меняется,как играли бездари,так и играют,недоволен и Азаром,ничего толком не показал,смотришь и становится страшного.

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Могу похвалить Родриго и Винисиуса,если такая парочка будет играть по краям,а Азар в центре,а сверху Йович или Бензема,то будет бомба.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан: "Бэйл очень близок к уходу из "Реала"

Зидан: "Бэйл очень близок к уходу из "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов