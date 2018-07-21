"Бавария" уверенно обыгрывает ПСЖ в матче Международного кубка чемпионов

Чемпионы Германии и Франции – "Бавария" и ПСЖ соответственно, стартовали на Международном кубке чемпионов очным поединком в австрийском городе Клагенфурт. Команды вышли на поле без ряда ведущих игроков, которые продолжают отбывать отпуск после чемпионата мира.

В большей степени это касалось парижан, у которых отсутствовала ударная троица – Кавани, Мбаппе и Неймар. Зато в составе французского гранда, как и ожидалось, дебютировал Джанлуиджи Буффон. Противостояла ему ударная группа мюнхенцев в лице Роббена, Рибери и Вагнера.

Первый тайм активнее начали игроки ПСЖ. Уже на стартовых минутах команде Томаса Тухеля удалось организовать несколько опасных выпадов. Так после подачи с углового Рабьо пробил рядом со штангой, а затем едва не увенчался успехом его прострел в штрафную.

"Бавария" очень опасно ответила на 13-й минуте усилиями Роббена и Рафиньи. Прострел последнего замыкал ударом в дальний угол Вилль, но Буффон растянулся на газоне и смог отвести угрозу от ворот. Еще один шанс у мюнхенцев был после удара Рибери с 20 метров, но в этом случае снаряд пролетел рядом со штангой.

А вот парижане за свою активность и желание были вознаграждены. Риман перехватил мяч в центральном круге и выдал великолепный пас на ход Веа. Тимоти убежал от защитников со смещением вправо и пробил мимо Ульрайха по воротам – 0:1. Хорошо смотрелся в атаке ПСЖ и Кристофер Нкунку. Дважды он опасно пробивал по воротам Ульрайха, но его ударам немного не хватило точности.

В перерыве Нико Ковач сделал несколько замен, плюс внес коррективы в игру своей команды. На поле уже вышла другая "Бавария", нацеленная на ворота соперника. Сначала Вагнер после навеса справа головой пробил рядом с левой штангой, а затем Буффон неудачно сыграл на выходе, выбив мяч на ногу Вагнера. Сандро пробил мимо итальянца, но Риман смог спасти ворота французов.

Ряд хороших атак провели и парижане. На 52-й минуте Рабьо совершил отличный проход слева и выкатил мяч на Нкунку. Кристофер бил с двенадцати метров в правый угол ворот, но не попал в створ. Чуть позже у Нкунку был еще один момент, но и на этот раз его удар оказался мимо цели. А в другом эпизоде мог забивать Веа, но Ульрайх растянулся на газоне и забрал мяч.

Переломным же в матче стал угловой мюнхенского клуба на 60-й минуте. Роббен навесил в штрафную, в район дальней штанги, Мартинес выиграл позицию и без проблем расстрелял Буффона с пяти метров – 1:1. Сразу после этого экс-голкипер "Ювентуса" был заменен, а в составе "Баварии" вышли сразу четыре новых игрока.

На 68-й минуте мюнхенцы заработали обычный стандарт на правом фланге, но он оказался результативным. Саншеш вместо подачи закрутил мяч в ближний угол, а сменщик Буффона – Дескамп ловил в этот момент ворон и не успел переместиться в ближний угол – 2:1.

Теперь уже чемпион Германии имел и психологическое преимущество, и преимущество в счете. Третий гол в ворота ПСЖ был лишь вопросом времени. Гнабри справа убежал от соперников и выдал отличную передачу на Зиркзее, который с линии вратарской площади переиграл голкипера парижан – 3:1.

После этого команды откровенно доигрывали поединок, который по делу выиграла команда Нико Ковача.

"Бавария" – ПСЖ – 3:1

Голы: Веа, 32 – 0:1. Мартинес, 60 – 1:1. Саншеш, 68 – 2:1. Зиркзее, 78 – 3:1.

"Бавария": Ульрайх, Бернат (Майер, 62), Штанишич (Алаба, 46), Рафинья (Йоханссон, 71), Саншеш (Цилла, 70), Роббен (Зиркзее, 62), Мартинес (Гнабри, 62), Вилль, Рибери (Коман, 46), Вагнер (Ричардс, 62), Майер (Шабани, 46).

ПСЖ: Буффон (Дескамп. 66), Риман, Дагба (Жоржен, 85), Диарра (Хесе, 72), Со, Нсоки, Рабьо (Загре, 72), Бернед, Нкунку (Постолаки, 72), Туфики (Фрессанж, 85), Веа.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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