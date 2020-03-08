"Бавария" уверенно победила "Аугсбург" в матче Бундеслиги

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"Бавария" уверенно победила "Аугсбург" в матче Бундеслиги

В 25-м туре чемпионата Германии "Бавария" победила "Аугсбург" со счетом 2:0. Победу мюнхенскому клубу принесли голы Томаса Мюллера и Леона Горетцки.

"Бавария" по-прежнему лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, "Аугсбург" остался на 14-й позиции.

"Бавария" - "Аугсбург" - 2:0 (0:0)
Голы: Мюллер, 53 - 1:0, Горетцка, 90+1 - 2:0

"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Киммих, Алькантара (Мартинес, 85), Дэвис, Коутиньо (Люка Эрнандес, 85), Гнабри, Зиркзее (Горетцка, 70), Мюллер.

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