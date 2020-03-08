"Бавария" уверенно победила "Аугсбург" в матче Бундеслиги
В 25-м туре чемпионата Германии "Бавария" победила "Аугсбург" со счетом 2:0. Победу мюнхенскому клубу принесли голы Томаса Мюллера и Леона Горетцки.
"Бавария" по-прежнему лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, "Аугсбург" остался на 14-й позиции.
"Бавария" - "Аугсбург" - 2:0 (0:0)
Голы: Мюллер, 53 - 1:0, Горетцка, 90+1 - 2:0
"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Киммих, Алькантара (Мартинес, 85), Дэвис, Коутиньо (Люка Эрнандес, 85), Гнабри, Зиркзее (Горетцка, 70), Мюллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|52
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Байер Леверкузен
|25
|47
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|46
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|24
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|24
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16