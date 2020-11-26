"Бавария" уверенно победила "Зальцбург" в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов мюнхенская "Бавария" на своем поле обыграла "Ред Булл Зальцбург" со счетом 3:1. Победу немецкому клубу принесли голы Роберта Левандовски и Лероя Сане, а также автогол Максимилиана Вебера. В составе гостей отличился Мергим Бериша.

Стоит отметить, что "Бавария" половину второго тайма играла вдесятером из-за удаления Марка Роки.

"Бавария" Германия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 3:1 (1:0)

Голы: Левандовски, 42 - 1:0, Вебер, 52 (автогол) - 2:0, Сане, 68 - 3:0, Бериша, 73 - 3:1

"Бавария": Нойер, Ричардс (Хави Мартинес, 79), Боатенг, Павар (Люка Эрнандес, 63), Алаба, Коман (Дуглас Коста, 78), Горетцка, Мюллер, Рока, Гнабри (Сане, 62), Левандовски.

"Ред Булл": Станкович, Кристенсен, Рамальо, Ульмер, Вебер, Юнузович (Адейеми, 71), Собослаи (Сучич, 71), Мвепу (Ашимеру, 71), Камара, Койта, Бериша.

Удаление: Рока (66).

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